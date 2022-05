Ambtenaren zien loon dit jaar vier keer verhogen

Dat de weddes van het overheidspersoneel omhooggaan is een gevolg van de hoge inflatie. Daardoor wordt de spilindex veel sneller dan normaal overschreden. Bij een overschrijding van de spilindex worden de sociale uitkeringen en de ambtenarenweddes opgetrokken.

Die verhoging van de weddes met tekens 2 procent vond een eerste keer plaats in februari, vervolgens in april en een derde verhoging is gepland in juni, na de recente overschrijding van de spilindex in april.

Maar volgens berekeningen van het Planbureau worden de uitkeringen en de weddes van de ambtenaren nog een vierde keer met 2 procent opgetrokken. De instelling verwacht immers een nieuwe overschrijding van de spilindex in oktober, een maand vroeger dan aanvankelijk gepland. Dat betekent dat de uitkeringen in november en de weddes van het overheidspersoneel in december zouden omhooggaan.