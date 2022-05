Turkse president Erdogan wil één miljoen Syriërs overtuigen terug te keren

De Turkse regering werkt aan een plan om meer dan een miljoen Syriërs die momenteel op zijn grondgebied verblijven terug naar hun thuisland te laten terugkeren. Hij doet dit omdat de onvrede in Turkije over de aanwezigheid van de vluchtelingen blijft groeien.

President Recep Tayyip Erdogan zei dinsdag dat hij hoopt dat meer dan één miljoen Syriërs vrijwillig zullen terugkeren. Volgens het staatshoofd zijn al een half miljoen Syriërs teruggekeerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Ankara schatte in februari dat 3,7 miljoen vluchtelingen uit het buurland in Turkije verblijven.

Turkije, dat grensgebieden in het noorden van Syrië bezet, gaat al een tijd gebukt onder een economische crisis. Syriërs worden mede daardoor steeds onvriendelijker bejegend. Zo werden in Ankara vorig jaar Syriërs en hun woningen en bedrijven aangevallen. Vooraanstaande politici van de grootste oppositiepartij CHP hopen stemmen te winnen door aan te kondigen dat bij verkiezingswinst alle Syriërs worden teruggestuurd.