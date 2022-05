Leah Thys over verlies van haar Jos: “Ik vraag me af of ik ooit over het verdriet heen geraak”

Een jaar geleden verloor Leah Thys (76) haar man Jos aan Covid-19. De Thuis-actrice lag op dat moment zelf in het ziekenhuis door een besmetting met het coronavirus. In Primo vertelt ze over die pijnlijke periode. “Ik vraag me af of ik ooit over het verdriet heen geraak.”

Leah Thys en haar man raakten vorig jaar allebei besmet met het coronavirus. “Ik eerst, hij kreeg het van mij”, verduidelijkt de actrice. “Geen van ons twee was gevaccineerd. Niet dat we daar principieel tegen waren, verre van, maar door omstandigheden hadden we nog geen prik gekregen.”

Eerst werd de actrice kortademig, maar ze maakte zich nog geen zorgen. Haar man had last van “een soort bevangenheid op zijn borst”. Een dokter erbij halen wilde hij echter niet. Tot het te erg werd en Thys besloot te bellen. “Diezelfde dag hebben ze nog zuurstof thuis geleverd, daags erna werden we beiden met de mug naar het ziekenhuis gebracht.”

Leah Thys en wijlen haar man Jos De Man, die stierf op 88-jarige leeftijd. — © ISOPIX

Jos kwam op de intensieve zorgen terecht, Leah op de gewone covidafdeling. “De dokter had me al gezegd dat hij er erger aan toe was dan ik.” Vanaf dan ging het snel. Twee dagen later, op zondag 2 mei, nam Thys afscheid van de man die 50 jaar aan haar zijde stond. “Gelukkig mocht ik wel bij hem, omdat we beiden besmet waren. Zijn dochter Brigitte mocht ook aan zijn bed, maar dan in zo’n astronautenpak.”

Vanop haar ziekenhuisbed trachtte Thys mee een mooi afscheid voor Jos te regelen. De begrafenis werd uitgesteld tot zij naar huis mocht. “Het moeilijkste moment was toen ik aan de hand van een brochure zijn doodskist moest kiezen.”

In het eerste jaar zonder Jos heeft de actrice zich leeg gevoeld, zegt ze. “In niks nog goesting, ik had geen energie meer. Je leven wordt ineens overhoopgegooid. Je beseft dan pas hoe stil en leeg een huis kan zijn.” Wanneer het gesprek gaat over sport en in beweging blijven, zegt Thys dat ze daar op dit moment geen energie of goesting voor heeft. “Later misschien, als ik over het ergste verdriet heen ben. Al vraag ik me af of dat ooit wel zal gebeuren.”