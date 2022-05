Zes op de tien volwassenen in Europa kampen met overgewicht of obesitas: “Alarmerend”

Meer dan de helft van de volwassenen lijdt aan overgewicht of obesitas in Europa. Dat blijkt dinsdag uit het European Regional Obesity Report 2022 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). “Alarmerende resultaten”, zo reageert Hans Kluge, regionale directeur voor WHO Europa. “Er is dringend actie nodig op lokaal, regionaal én nationaal vlak.”

Ongeveer 59 procent van de volwassen bevolking in de WHO Europa-regio kampt met overgewicht of obesitas. Er is bovendien een duidelijk verschil tussen mannen (63 procent) en vrouwen (54 procent). Maar ook bij kinderen schoten de obesitascijfers de laatste decennia de hoogte in. Zo heeft bijna één op de drie kinderen er last van, met een licht verschil tussen jongens (29 procent) en meisjes (27 procent).

Het Belgische gemiddelde voor volwassenen met overgewicht ligt op 59,5 procent. Het gemiddelde voor de mannen ligt zelfs hoger (67,6 procent) ten opzichte van het Europese gemiddelde. Dat van de vrouwen ligt met 51,4 procent daarentegen lager. Ook het gemiddelde van de kinderen ligt lager (25,5 procent).

Mensen met obesitas hebben bovendien een grotere kans op het krijgen van hart- en vaatziekten, diabetes, luchtwegaandoeningen, maar ook kanker. Overgewicht en obesitas zijn een van de belangrijkste doodsoorzaken in Europa, met naar schatting 1,2 miljoen sterfgevallen per jaar. Dat komt overeen met 13 procent van de totale sterfte.

Toch is er nog heel wat werk nodig om obesitas en overgewicht te tackelen. Zo is geen enkel land binnen WHO-Europa op weg om de WHO-doelstelling te halen om tegen 2025 de ziekte een halt toe te roepen. De WHO roept de autoriteiten daarom op om hierop extra in te zetten in hun gezondheidsbeleid.