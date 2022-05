Van Quickenborne wil af van gevangenisstraffen tot 6 maanden

De Commissie Justitie bespreekt dinsdag het ontwerp van Van Quickenborne dat de uitvoer van de korte gevangenisstraffen tot drie jaar, die op 1 juni had moeten ingaan, opnieuw uitstelt. Bovendien wordt de invoering nu over twee fases gespreid: vanaf september zouden de straffen van 2 tot 3 jaar worden uitgevoerd, de straffen onder de 2 jaar volgen vanaf september 2023.

De minister wijst daarvoor onder meer op de aanhoudende overbevolking in de gevangenissen: de onmiddellijke uitvoer van alle korte straffen zou de situatie alleen nog maar verergeren. Van Quickenborne wil wachten tot er voldoende nieuwe detentiehuizen zijn alvorens de wet te laten ingaan.

Nieuwe gevangenissen

De detentiehuizen zijn één flankerende maatregel, net als de bouw van de nieuwe gevangenissen van Haren en Dendermonde, die in het najaar de deuren openen, en het langer openhouden van de oude gevangenis van Dendermonde en die van Sint-Gillis. Maar de minister laat ook de ambitie los om gevangenisstraffen tot zes maanden uit te voeren, omdat hij die in de toekomst wil afschaffen, bevestigde hij dinsdag in de Kamer. “Ons land is veel te repressief. De inflatie van gevangenisstraffen is onwaarschijnlijk”, klonk het. “Straffen van twee tot drie maanden cel, dat heeft geen enkele zin.”

De afschaffing van de straffen tot zes maanden zou deel uitmaken van het nieuwe strafwetboek, waarvoor de consultaties lopen en dat later moet worden voorgelegd aan het parlement. Het College van Procureurs-Generaal noemde de werkwijze van de minister in een advies daarom een “gevaarlijk precedent”.

Het wetsontwerp dat het uitstel van de uitvoer van de korte straffen regelt, kreeg dinsdag groen licht in de Kamercommissie Justitie. Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang stemden tegen. Sophie De Wit (N-VA) verweet Van Quickenborne straffe taal te spreken, maar dat niet om te zetten in daden. “Ondanks al uw straffe aankondigingen is het tot nog toe vooral praat voor de vaak”, zei ze. Marijke Dillen van het Vlaams Belang vond de werkwijze van de minister “niet meer geloofwaardig”.