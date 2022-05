Hoofdsponsor Team SD Worx verlengt contract tot en met 2026: “Beste vrouwenploeg ter wereld blijven”

Team SD Worx is een naam als een klok in het vrouwenwielrennen én die naam zal nog zeker tot en met 2026 in het peloton aanwezig blijven. Goed nieuws dus voor het team van onder meer Belgisch kampioene Lotte Kopecky, Demi Vollering en Chantal van den Broek-Blaak. SD Worx, een in Antwerpen gevestigde internationale HR-partner, had een lopend contract met het wielerteam waar Anna van der Breggen en Lars Boom aan de slag zijn als ploegleiders.

Van der Breggen, die vorig jaar een punt achter haar eigen carrière zette in de kleuren van SD Worx, en sportief manager Danny Stam hebben hun contracten bij de ploeg eveneens verlengd. “Het doel is om het team nog te gaan versterken. Daarnaast willen we de beste vrouwenploeg ter wereld blijven”, klinkt het.