Vlaanderen werkt meer in het weekend, maar minder ’s avonds en ’s nachts dan Europees gemiddelde

Weekendwerk, en dan vooral op zaterdag, is in Vlaanderen meer ingeburgerd dan het gemiddelde van de Europese Unie. Minder werkenden zijn daarentegen ’s avonds of ’s nachts aan de slag in Vlaanderen, zo blijkt dinsdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

Ruim een op de vijf werkenden in Vlaanderen (22 procent) was in 2021 minstens twee zaterdagen per maand aan de slag, en ruim een op de acht (11,9 procent) werkte minstens twee zondagen per maand. Het Vlaamse aandeel lag (in 2020) telkens hoger dan het Waalse en het Brusselse, en ook hoger dan het EU-gemiddelde. Dat laatste bedroeg 21,4 procent voor zaterdagwerk en 11,4 procent voor zondagwerk.

Wat avondwerk betreft, was in Vlaanderen vorig jaar 15,6 procent van de werkenden minstens de helft van de werkdagen ‘s avonds aan de slag. Nachtwerk was er minstens de helft van de tijd voor 3,8 procent van de werkenden. Ook hier lagen de percentages (in 2020) telkens hoger dan in Brussel en Wallonië. Maar ze lagen wel lager dan het gemiddelde van de Europese Unie: 13 procent voor avond- en 4,5 procent voor nachtwerk. Ook in bijvoorbeeld Nederland is avond- (28,1 procent) en nachtwerk (8 procent) meer ingeburgerd dan in Vlaanderen.

Uit de cijfers blijkt nog dat 14,9 procent van de werknemers in Vlaanderen in ploegenarbeid werkt en dat het aandeel werknemers dat in zekere mate thuiswerkt onder invloed van de coronapandemie is gestegen naar 42,5 procent in 2021 (tegen 26,3 procent in 2019).