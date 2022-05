Aantal ziekenhuisopnames door corona daalt fors

Volgens de laatst beschikbare cijfers lagen maandag 2.227 Covid-19-patiënten in het ziekenhuis, een daling van 19 procent, en verbleven 133 Covid-19-patiënten op de afdelingen intensieve zorg, eveneens een daling van 19 procent. Dat betekent dat 7 procent van de erkende IZ-bedden ingenomen zijn door coronapatiënten. Daar hadden maandag 44 patiënten ademhalingsondersteuning nodig, twee patiënten kregen hulp van de hart-longmachine (ECMO).

Twee weken geleden lagen er nog 3.168 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie 189 op intensieve zorgen. Het reproductiegetal, gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames, wordt volgens het coronabulletin geschat op 0,848. Dat betekent dat de pandemie, wat het aantal ziekenhuisopnames betreft, in kracht afneemt.

Ook minder besmettingen

Ook het aantal geregistreerde besmettingen nam af. In de periode van 23 tot 29 april zijn dagelijks gemiddeld 4.785 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, een daling van 20 procent in vergelijking met een week eerder. In diezelfde periode werden gemiddeld 19.405 coronatesten per dag afgenomen. De positiviteitsratio bedroeg 27,3 procent. Het reproductiegetal, gebaseerd op het aantal nieuwe gevallen, wordt volgens het coronabulletin geraamd op 0,815.

Het aantal sterfgevallen is in de periode van 23 tot 29 april met bijna een kwart gedaald, tot gemiddeld 15,1 coronaoverlijdens per dag. Sinds het begin van de pandemie vielen er in ons land al 31.494 coronaoverlijdens te betreuren.

Meer dan 7,1 miljoen landgenoten kregen intussen een boosterprik toegediend, goed voor 61,9 procent van de bevolking.