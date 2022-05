Oliver Naesen begint aan lange weg richting Tour: “Na Roubaix was ik niet eens leeg, het was alsof ik niet gekoerst had”

“Mijn Roubaix was er een vol ellende. Ik had de benen om podium te rijden, maar werd 54ste”, zucht Naesen. — © BELGAIMAGE

Doodziek? Hard gevallen? Pure tegenslag? Materiaalpech? Noem het op en Oliver Naesen (31) kan er een waar gebeurd verhaal uit dit voorjaar over vertellen. “En zeggen dat ik na de Omloop Het Nieuwsblad aangenaam verrast was dat ik vierde werd, maar ik begin wél met lege handen aan het tweede deel van het seizoen.” Toch heeft de eeuwige optimist zijn goed humeur niet verloren. “Ik kijk uit naar de zaterdagrit in de Vierdaagse van Duinkerke.”