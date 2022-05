Caleb Ewan is in Giro het speerpunt van Lotto Soudal, dat drie Belgen selecteert

Lotto Soudal zet in de Ronde van Italië in op zijn Australische sprinter Caleb Ewan. De wielerploeg maakte dinsdag de selectie van acht renners, bij wie drie Belgen, bekend.

De 27-jarige Ewan won al vijf etappes in de Giro: een in 2017 en twee in 2019 en 2021. Om de Australiër aan nieuw succes te helpen, selecteerde Lotto Soudal voor de sprintvoorbereiding de Duitsers Roger Kluge (36), Rüdiger Selig (33) en Michael Schwarzmann (31).

Drie Belgen maken deel uit van het team. Thomas De Gendt (35) maakt zich op voor zijn zesde Giro. Precies tien jaar geleden beëindigde hij de rittenkoers als derde en won toen de koninginnenrit naar de Stelvio. Klimtalent Harm Van Houcke (24) mikt volgens het team op ritwinst en rijdt zijn derde opeenvolgende Giro. Leeftijdsgenoot Sylvain Moniquet debuteert. De Brit Matthew Holmes (28) vervolledigt het team.

De 105e Giro begint vrijdag (6 mei) in het Hongaarse Boedapest, Lotto-Soudal maakte zijn selectie bekend in de stijl van de organiserende krant La Gazzetta dello Sport: