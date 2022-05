Terugkeer van Milaan-Sanremo voor vrouwen in de maak?

Wereldkampioene Elise Balsamo is één van de voorvechters voor een Milaan-Sanremo voor vrouwen — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Als het van organisator RCS Sport afhangt, dan komt Milaan-Sanremo volgend jaar op de kalender in het vrouwenwielrennen. Tussen 1999 en 2005 stond de ‘Primavera Rosa’ op het programma. Sindsdien was er geen alternatief voor vrouwen. De gebeden van wereldkampioene Elisa Balsamo lijken zo aanhoord te worden. Zij opperde al langer voor de terugkeer van La Primavera.

Giro-organisator RCS heeft grootste plannen om volgend jaar op de dag van Milaan-Sanremo niet één maar twee wedstrijden te voorzien. De Italiaanse organisatie wil namelijk ook een Primavera organiseren voor vrouwen. De laatste editie van een vrouwenwedstrijd tussen Milaan en Sanremo dateert intussen al van 2005.

RCS zou het voorbeeld van de Strade Bianche volgen, waarbij de vrouwen ongeveer drie uur voor de mannenwedstrijd over de finish bollen. Het is nu vooral kwestie om de wedstrijd op de kalender te krijgen. Bij wereldkampioene Elisa Balsamo zal het nieuws ongetwijfeld met een hemelsbrede glimlach onthaald worden. Balsamo benadrukte meermaals in interviews dat ze hoopt op een Milaan-Sanremo voor vrouwen. Ook Belgisch kampioene Lotte Kopecky liet al uitschijnen dat ze een extra voorjaarsklassieker wel kan smaken.

De Duitse Trixi Worrack is de laatste naam op de erelijst van de Primavera Rosa in 2005. Toen werd de stekker uit de wedstrijd getrokken door een gebrek aan financiële middelen, ondanks dat de Primavera Rosa deel uitmaakte van de toenmalige UCI Road Women World Cup.