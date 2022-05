Jessa Ziekenhuis werkt twee jaar aan nieuwe website: info op maat van patiënten en artsen

Jessa lanceert enerzijds een gebruiksvriendelijke website voor haar patiënten, bezoekers en verwijzers, maar ook een nieuw intranet voor haar 3.800 medewerkers en artsen. De bouw nam twee jaar in beslag en ging vlak voor de coronapandemie van start. “Onze website www.jessazh.be is misschien wel het belangrijkste informatiekanaal voor bezoekers, patiënten, verwijzers en werkzoekenden”, zegt communicatiemanager Lieve Ketelslegers. “De website telt door de loop der jaren gigantisch veel pagina’s en heeft zo’n 64 deelwebsites onder haar vleugels. Ons intranet telt 26 deelwebsites. Dit geeft meteen aan hoe belangrijk het is dat al deze informatie makkelijk vindbaar moet zijn. We hebben het surfgedrag van onze websitebezoekers en interne medewerkers geanalyseerd en zijn zo tot een lijstje ‘toptaken’ gekomen. Die heeft ons goed geholpen om bijvoorbeeld een zeer functionele homepagina te bouwen. Maar ook de hele navigatiestructuur achter de website en het intranet is grondig herzien. Ook de leeservaring is verbeterd door een rustige ‘look & feel’.”

Covid

“Het nieuwe intranet is een platform dat artsen en medewerkers uitnodigt om makkelijk digitaal samen te werken. Dat is toegenomen tijdens de voorbije covid-jaren. Het laat toe om zowel algemene als zeer job-specifieke documenten of procedures snel te raadplegen, via gsm, pc, tablet… We hebben ook gekozen voor een intranet op maat van de gebruiker. In de nieuwsrubriek krijgt een verpleegkundige andere nieuwtjes te zien dan een medewerker van de boekhouding, zo relevant mogelijk dus.”

