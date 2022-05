TikTokster die “vriendje” beschuldigt van bedrog, krijgt lik op stuk: “Ik ken haar helemaal niet!”

Miljoenen views kreeg de Amerikaanse Isabella voor één van haar video’s op TikTok. Ze deed het droeve verhaal van haar vriendje dat haar had bedrogen terwijl hij op reis was in Amsterdam. “Hij smeekte mij om hem een tweede kans te geven”, vertelde ze. Maar terwijl haar filmpje viraal ging, viel ze ook door de mand. Want haar zogenaamde vriendje wist van niks. “Ik zat naast deze vrouw op het vliegtuig, maar ik ken haar helemaal niet”, klinkt het.