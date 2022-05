Nieuw Hasselts vrouwenpeloton Vélofemmes is stevig op koers: “Na de tocht pintjes drinken in ons stamcafé”

Vélofemmes is een gloednieuw Hasselts vrouwenpeloton dat er tweemaal per maand op uittrekt. Jonge oprichters Britt, Jill en Celine organiseren zelfs cursussen banden opleggen, “zodat iedereen onderweg haar vrouwtje kan staan”.

Toevallig of niet: terwijl het coronavirus woekerde, kregen initiatiefnemers Britt Vandebrouck (26), Jill Vandebrouck (26) en Celine Cuyper (27) het fietsvirus te pakken. “Nadat ik heel de provincie met mijn stadsfiets had doorkruist, besloot ik om mij een koersfiets aan te schaffen”, vertelt Celine. “Een tijdje geleden kwam ik via Instagram in contact met de sportieve tweeling Britt en Jill. Het leek ons leuk om samen iets op te richten. Niet zomaar een fietsclubje, maar een echte community voor vrouwen die graag samen willen koersen.”

© luc daelemans

“Maandelijks organiseren we een afterworkride en een zondagsrit”, vervolgt Britt. “Maar we plannen ook een fietsweekend en verschillende workshops. Bijvoorbeeld: een lezing over voeding, een sessie core stability of een cursus banden opleggen. Fietspech is vaak een excuus om er niet in je eentje op uit te trekken. Daar maken we korte metten mee. Ook interessant voor wie twijfelt om erbij te komen: we hebben een vast stamcafé waar we na de rit graag een pintje drinken.”

© luc daelemans

Hoewel het aantal leden van Vélofemmes flink oploopt - 24 vaste dames intussen - zet de organisatie geen rem op de groei. Jill: “Integendeel, alle vrouwen die willen meedoen zijn welkom. We werken trouwens met verschillende niveaugroepen: iedereen volgt hetzelfde parcours op haar eigen tempo. Een all-in jaaraansluiting kan voor 155 euro, maar je kan je ook inschrijven voor losse ritjes en activiteiten.”

Meer info vind je hier

LEES OOK. Vijf gloednieuwe fietsroutes die je moet ontdekken