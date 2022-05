Baard speelt basketref Barth (what’s in a name?) parten

Barth deed dinsdag zijn beklag in de Frankfurter Allgemeine Zeitung en baseerde zich op gesprekken die hij had gehad met scheidsrechtersbaas Richard Stokes. Die zou hem tijdens een informeel gesprek hebben verteld dat “coaches en sportieve directeurs niet van baarden houden en er vaak over klagen”.

Barth ziet alvast geen probleem in zijn baard. “Ik begrijp het niet. Welk verschil maakt het of ik wel of geen baard heb?” Volgens de Duitser is er sprake van discriminatie, waardoor hij niet meer weer wil aantreden in de hoogste basketbalcompetitie.

De Euroleague bood reeds zijn excuses aan en noemde de uitspraken van Richard Stokes “misleidend”. Ook gaf het Barth toestemming om wedstrijden te leiden met baard.

Ondanks de excuses wil Benjamin Barth geen scheidsrechter meer zijn in de Euroleague. De Duitser noemde de hele ervaring “te uitputtend” en neemt afscheid van scheidsrechterschap.