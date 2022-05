Gratis Kunstennacht Hasselt krijgt flinke injectie rock-’n-roll

Musketon vertelt

In 2021 werd Zonhovenaar Bert Dries, beter bekend als kunstenaar Musketon, miljonair. Zijn digitale creaties stegen enorm in waarde door de opkomst van de cryptokunst. Dries komt samen met enkele collega’s erover vertellen bij De Serre.

Bert ‘Musketon’ Dries. — © ID/ Lieven Van Assche

In de living van de gouverneur

Er zijn een aantal leuke locaties waar kunst te rapen valt. Zo kunt u met de boot Limburgia pendelen tussen Quartier Blue (Gelatinefabriek, Vonk ateliers ...) en de Quartier Canal (Muziekodroom, Maison Florida, Farrm, Villa Basta ...). Aan een slakkengangetje, maar wel met een dj-set van Ava Eva aan boord.

Gitarist Jan Viggria speelt solo in de beiaardtoren van de kathedraal en Hyalyte dropt hiphop in het oude Gerechtsgebouw. Fence – een nieuwe plaat komt eraan – doet een open repetitie in de Gelatinefabriek, of wat er nog van overblijft, en de kunstenaars van Het Labo stellen tentoon in de poort waar vroeger per koets koopwaar werd aangevoerd in pand Koloniale Waren.

Gouverneur Jos Lantmeeters opent de deuren van zijn ambtswoning voor This is not a lovesong, concerten gebaseerd op liefdesverhalen uit de Hasseltse Katarinawijk, gesprokkeld en verwerkt door Laurens Mariën, Jasper Segers en actrice Laurence Roothooft.

Nu nog die tuin openzwieren voor u en ik, zoals de Japanse Tuin die dan gratis te bezoeken valt en waar u eenmalig twee nieuwe werken van Fred Eerdekens kunt ontdekken.

Het team achter de liefdesverhalen in de ambtswoning van de gouverneur. — © rr

Topdrummers en co.

U merkt het: er staat een pak meer muziek op het menu vergeleken met ander jaren. Bluai – winnaar van de Rock Rally én De Nieuwe Lichting – speelt live in Café Café. Faisal en Mr Critical draaien plaatjes in Muziekodroom tussen 23 uur en 3 uur ’s nachts en bij PXL ontvangen ze twee topdrummers: Mario Goossens (Triggerfinger) en Cesar Zuiderwijk (Golden Earring) van Sloper. Docenten en studenten van de kunstrichting van PXL gingen aan de slag om artwork en videoclips te maken voor de band.

Sloper. — © Hugo Thomassen

Eerbetoon met graffiti

In de tunneltjes aan de Elfde Liniestraat komt er een graffiti-jam ter ere van Jeroen Mathijs, de overleden uitbater van koffiebar Shanti Beans die ook een begenadigd spuitartiest was. En in Alley ontdekt u grafisch ontwerp van Toykyo, het designbureau dat dit jaar de artistieke lijnen van de Pukkelpopcommunicatie uitzet.

© rr

Snuffelen in oude boeken

Bibliotheek Hasselt Limburg heeft zo’n 7.500 oude boeken die vóór 1840 werden gedrukt. U mag in die boeken komen snuffelen en de ruimte bezoeken waar ze in de beste omstandigheden worden bewaard.

© rr

Een een beetje naakt

Meer dan vijftig locaties, dus we krijgen lang niet alles vertelt. Nog dit: het prachtige huis van kunstenaars Herman Maes en Joke Timmermans opent weer de deuren. Het nieuwstedelijk toont voorstellingfoto’s van Boumediene Belbachir. In CCHA krijgt u een rondleiding langs de foto-expo’s.

Yannick Wijnants van Atelier Herkenrode is pianorestaurateur, maar maakt ook kunst met toetsen en snaren van het instrument. In Z33 opent juweelontwerpster Lore Langendries haar expo Please do touch. Het modemuseum organiseert een cursus naaktmodeltekenen (in dit geval: niet aanraken!). Kortom, de fomo-knop staat op ‘aan’. U zult keuzes moeten maken.

Lore Langendries. — © Liesje Reyskens

Op 12 mei tussen 18 en 23 uur, diverse locaties Hasselt. Gratis. Alle info www.hasselt.be/kunstennacht