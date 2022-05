Handmade in Belgium-label voor Hasseltse Wood Wood ArT & FiRe

Tafels met een rechte hoek koop je bij IKEA, voor meubels met een hoekje af ben je bij het Hasseltse Wood Wood ArT & FiRe aan het juiste adres. Dirk Keersmaekers baat namelijk een creatieve concept store in hartje Hasselt uit waar hij zijn volledig op maat gemaakte tafels, meubels en deco uit tropisch hout verkoopt. Alles wordt in eigen atelier gemaakt, wat resulteert in een uniek aanbod van onder meer vuurtafels en boomstambanken. Een origineel ambachtelijk concept dat door UNIZO Limburg bekroond wordt met het officiële Handmade in Belgium-label.

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg: “De meubels en decoratieve items die Dirk en zijn team maken, barsten van de originaliteit en het authentiek vakmanschap. We overhandigden Dirk en zijn echtgenote Tilly Van Bergen dan ook met veel plezier het UNIZO Handmade in Belgium-label, waarmee we ondernemers in de schijnwerpers zetten die op kleine schaal eerlijke, authentieke producten maken.” Het maatwerk dat Dirk levert, spreekt een heel divers publiek aan. “Zowel particulieren als bedrijven zijn hier kind aan huis. Zo stonden we bij Jaga Climate Design in voor de inrichting van een aantal ruimtes. Verder hebben we heel wat klanten uit Nederland en Frankrijk.” Ook interessant: Dirk verhuurt ook unieke eyecatchers zoals (vuur)tafels voor op events. Tot slot kan de conceptstore zelf gehuurd worden voor kleine events van 40 à 50 personen.