Kindergemeenteraad zamelt 1.089 euro in voor Tuki vzw

Naar jaarlijkse traditie organiseerde de kindergemeenteraad in Beringen een activiteit voor het goede doel.

Dit jaar verkochten ze wafels en warme chocomelk op de markten. De opbrengst van de actie werd vandaag integraal geschonken aan vzw Tuki, een hulporganisatie die ouders van kinderen met levensbedreigende ziekten financieel, administratief, juridisch, praktisch en emotioneel ondersteunt.“TUKI is het Finse woord voor ‘ondersteuning’ en dat is wat deze organisatie doet: steun bieden. De kinderen hebben zelf de keuze gemaakt voor dit goede doel. Het was dan ook hartverwarmend om te zien met hoeveel enthousiasme ze aan de slag gingen als verkopers”, vertelt schepen van Jeugd Jessie De Weyer, die zelf ook graag een handje meehielp om de wafels te verkopen.Enkele kinderen van de kindergemeenteraad overhandigden, samen met schepen De Weyer, de cheque symbolisch aan Tuki vzw. “De steun van de kindergemeenteraad en de extra publiciteit zijn uiteraard zeer welkom. Wij zijn verheugd en dankbaar voor de inzet van deze kinderen,” laat de vzw Tuki weten.