104 marathons op 104 dagen: Zuid-Afrikaanse ultraloopster doet het op één been

Jacky Hunt-Broersma verloor haar linkerbeen in 2002 nadat Ewing-Sarcoom werd vastgesteld. De op dat moment 26-jarige Zuid-Afrikaanse kon maar moeilijk wennen aan haar nieuwe lichaam. Per toeval begon ze in 2016 met lopen. Sindsdien liep ze allerlei wedstrijden, maar haar strafste stoot zette Hunt-Broersma de afgelopen maanden neer. Ze voltooide namelijk 104 marathons op evenveel dagen, goed voor een plaatsje in het Guinnes Book of Records - als haar record aanvaard wordt.

104 marathon op 104 dagen, je wenst het je ergste vijand niet toe. Voor Jacky Hunt-Broersma was het een gezonde motivatiebron. De Zuid-Afrikaanse (46) verloor haar linkerbeen in 2002 aan de gevolgen van Ewing-Sarcoom, een agressieve vorm van botkanker. Vervolgens duurde het bijna vijftien jaar voor ze het lopen ontdekte. Daarna ging het snel voor Hunt-Broersma die korte wegwedstrijden inruilde voor ultramarathons.

2022 stond voor haar in het teken van een groot doel: het meeste aantal opeenvolgende marathons lopen. Daarvoor zou ze beter moeten doen dan Alyssa Clark, die tijdens de eerste lockdown in 2020 95 marathons op rij voor haar rekening nam. De uitdaging werd zo mogelijk nog groter toen bleek dat de Britse Kate Jayden intussen 101 opeenvolgende marathons had gelopen. Het meeste aantal opeenvolgende marathons bij de mannen bedraagt ‘amper’ 59 keer 42,195 kilometer.

Lopen als therapie

Tijdens haar 104 dagen kende Hunt-Broersma geen enkele blessure. Ze legde wel dagelijks ijs op haar stomp en moest ook vaak stretchen. Afgelopen zaterdag legde ze haar 104de marathon af, goed voor een totaal van 4,388 kilometer. Ze kwam onder meer aan de start van de wereldberoemde Boston Marathon. Het merendeel van haar marathons liep ze op de loopband, of op lokale looproutes in de staat Arizona. Nu is het drie maanden wachten of haar reeks officieel erkend wordt als Guinnes World Record. Tussendoor zamelde ze ruim 200.000 dollar in voor het goede doel ‘Amputee Blade Runners’, dat geld inzamelt voor atleten die net zoals zij over protheses beschikken.

“Lopen heeft zo’n verschil gemaakt op mentaal vlak en het heeft ook aangetoond hoe sterk mijn lichaam kan zijn. Ik ben deels blij dat het achter de rug ligt, maar iets in mijn hoofd zegt dat ik moet gaan lopen. Al moet ik toegeven dat mijn lichaam nu veel slechter aanvoelt dan tussen de marathons door”, vertelde de Zuid-Afrikaanse aan de BBC.

De ultraloopster blijft niet bij de pakken zitten. In oktober wil ze van start gaan in ‘The Moab’, een verschrikkelijke tocht van bijna 400 kilometer doorheen de staat Utah.