Johan Stinckens: “Buiten komen en met mensen omgaan, je atleten progressie zien maken. Dat is mijn lang leven.” — © luc daelemans

Minzaam. Een klankbord voor zijn atleten. Rustige vastheid: het zijn mooie menselijke eigenschappen waarmee Ekselaar Johan Stinckens al bijna vier decennia looptrainer in Noord-Limburg is. “Ik heb alles op mezelf geleerd. Voor mij is training geven geen wetenschap.”