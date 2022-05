Twee eeuwelingen uit Oudsbergen overleden

In woonzorgcentrum Ter Meeuwen overleed Elisabeth Renier, geboren op 13 augustus in 1919 in Duinkerken (Frankrijk) en echtgenote van dokter Hons, de laatste burgemeester van Neeroeteren. Elisabeth vierde vorig jaar in augustus haar 102de verjaardag. Ook eeuwelinge Mechtildis Creyns (100) is overleden, op 26 april. Zij woonde in Genk maar was afkomstig van Opglabbeek.

(rdr)