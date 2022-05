FC De Kampioenen achterna: deze provincialer slikte dit seizoen al gemiddeld 17 tegendoelpunten per match

FC Tours is een van de jongste clubs van het land in vierde provinciale én meteen ook één van de meest opvallende. De in Poulseur gevestigde club verloor afgelopen zondag met 24-0 en zag zo het aantal tegendoelpunten dit seizoen stijgen naar 501. Zelf scoorde de club amper twee keer. Trainer-voorzitter Eric Vrydaghs trekt na dit seizoen de stekker uit het project.

“Deelnemen is belangrijker dan winnen”. Die spreuk doet waarschijnlijk een belletje rinkelen als het over olympische gedachte gaat. Bij FC Tours in de gemeente Poulseur interpreteren ze die spreuk wel héél letterlijk. De club, die begin dit seizoen het levenslicht zag, rondde op de Dag van de Arbeid de kaap van 501 tegendoelpunten. Zelf scoorde het dit seizoen welgeteld twee keer in vierde provinciale.

“Maar we zijn hier om plezier te maken”, begint doelman Gilles Chainaux die zich gemiddeld 17 keer per wedstrijd omdraait. “Ik wil deze groep niet in de steek laten, want we hebben onszelf beloofd om het kampioenschap af te maken - wat er ook gebeurt onderweg. Het enige wat telt is dat we plezier maken.”

Positief verhaal ondanks spot

Coach en voorzitter Eric Vrydaghs zag heel wat spelers andere oorden opzoeken. Het eerste seizoen is meteen ook het laatste van FC Tours, want Vrydaghs trekt de stekker uit het project. “Ik heb besloten te vertrekken en elders een nieuw project op te zetten om dichter bij Luik te zijn. Het doel is om weer een amateurkampioenschap te beginnen voor een paar seizoenen en om ons te stabiliseren. Dan hoop ik terug te keren naar vierde provinciale. Ik heb er absoluut geen spijt van. Ik wist dat het ingewikkeld zou worden.”

FC Tours is op sociale media vaak het mikpunt van spot. Toch blijft het een positief verhaal. “De spot laten we passeren. Wie ons wil uitlachen, heeft geen respect. Zelfs als we plots doelpunten aan de lopende band zouden scoren, dan nog staat het plezier voorop. Na de wedstrijd iets gaan drinken onder vrienden blijft het belangrijkste”, vertelt tweede doelman Marco die het ontstaan van de club van dichtbij meemaakte.