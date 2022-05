GEMEENTERAAD. Wellen wil meer horeca aan gemeentehuis en kerk

Wellen

Meer horeca en winkels: De gemeente Wellen wil haar dorpskern verstreken met meer handel. Uit onderzoek blijkt immers dat Wellen samen met buurgemeente Kortessem de laagste winkeloppervlakte per inwoner heeft. “We willen in de omgeving van de kerk en aan het gemeentehuis bijvoorbeeld meer horeca,” aldus schepen voor ruimtelijke ordening Kristien Treunen (CD&V). “In de Dorpsstraat streven we naar meer winkels.” Gerry Briers (N-VA) wijst er op dat de studie gedaan is met cijfers uit 2015. “Dat lijkt me toch al verouderd?” Volgens schepen Treunen is de boodschap vooral dat meer handelaars en horeca zich welkom moeten voelen in Wellen.

3.000 euro vervallen cadeaubonnen: Van alle verkochte cadeaubonnen voor de lokale middenstand in Wellen, is al voor 3.000 euro vervallen. De bonnen zijn één jaar geldig, maar ze worden dus niet altijd opgebruikt. “We stellen voor dat geld te laten terugvloeien naar de lokale handelaren”, zegt Stéphanie Billen van oppositiepartij Open VLD. Burgemeester Els Robeyns (Vooruit-ROB) wijst er op dat de gemeente al een veelvoud van dat bedrag investeert in het handelscentrum. “Het geld vloeit dus al ruimschoots terug.”

Fietsstroken: Raadslid Stéphanie Billen (Open VLD) wees ook op de slechte toestand van de fietspaden langs de N754, de baan van Alken via Wellen richting Borgloon. “Enkele riooldeksel zijn zelfs verzakt, wat het erg gevaarlijk maakt.” Volgens burgemeester Els Robeyns (Vooruit-ROB) is er recent overleg geweest met minister Lydia Peeters (Open VLD). Het gaat immers om een gewestweg. De minister heeft beloofd de situatie te verbeteren, en ook de geplande fietssuggestiestroken vanuit Alken verder door te trekken in Wellen.