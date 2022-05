Tadej Pogacar kiest opnieuw voor Ronde van Slovenië en hoogtestage in aanloop naar Tour

Zoek de komende weken niet naar Tadej Pogacar in het peloton. De tweevoudige Tour-winnaar herneemt pas in de Ronde van Slovenië (15-19 juni). Pogacar past op die manier voor klassieke voorbereidingswedstrijden zoals de Dauphiné en zal zich in Livigno voorbereiden op de Tour.

UAE-Team Emirates heeft de planning van Tadej Pogacar bekendgemaakt in de aanloop naar de Ronde van Frankrijk. Pogacar, die voor Luik-Bastenaken-Luik paste na het overlijden van de moeder van zijn verloofde, herneemt pas in de Ronde van Slovenië op 15 juni.

Het Sloveense fenomeen gaat zich vanaf midden mei samen met zijn ploegmaats voorbereiden in Livigno. “We waren op zoek naar een hoogwaardige omgeving en faciliteiten, en die zullen we hier zeker vinden. Op deze manier zullen we in staat zijn om enkele van de belangrijkste evenementen van het jaar beter voor te bereiden”, vertelt Performance Manager Iñigo San Milan over de hoogtestage van de renners bij UAE.

Pogacar, die na de Tour ook de Vuelta voor zijn rekening wil nemen, zal in de Ronde van Slovenië één etappe met stip aanduiden. In de vierde etappe ligt de aankomst in zijn geboorteplaats Klanec.