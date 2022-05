Wat is er te doen in jouw buurt? Dit zijn de tips van de redactie

Van een festival vol indiepop en interessante singer-songwriters tot een avond vol kunst en cultuur: de cultuursector geeft er een lap op. En daar kunnen wij alleen maar blij mee zijn, want er is ook dit weekend weer van alles te doen in jouw buurt.

Een adresje of activiteit tippen aan onze Goesting-redactie? Mail naar goesting@hetbelangvanlimburg.be.

Genk Loopt

Ben jij een fervente loper of wandelaar? Dan is Genk Loopt het sportevenement voor jou. Genk Loopt staat garant voor een gezonde sportieve sfeer en leuke animatie. Het evenement viert dit jaar de 10de editie. Op zaterdag kunnen recreatieve joggers en wandelaars kiezen voor 5 en 10 kilometer en 10 mijl. Op zondag is het de beurt aan wedstrijdlopers en recreatieve joggers. Die dag strijden ook bedrijven om de titel ‘Het snelste bedrijf van Limburg’.

Op 7 en 8/5 in het Molenvijverpark in Genk. Info & inschrijven: www.genkloopt.be

© Stad Genk

Kunst in het Truiense landschap

Zo’n twintig kunstenaars palmen tot 25 september de natuur in Sint-Truiden in voor de openluchtexpo Be-Le-Vingen, die om de twee jaar plaatsvindt. De thema’s dit jaar zijn biodiversiteit, klimaat en sociale structuren. De kunstenaars denken, dromen en doen. Wij kunnen met hen mee dromen tijdens een wandeling door de Cicindriavallei, waar unieke installaties geïntegreerd worden in het landschap.

Tot 25/9 in Wandelgebied Bevingen, wandelparking Cicindriavallei. Info: www.kunstgroen.be

© Kunstgroen vzw

Little Waves Festival

Ben je een liefhebber van alternatieve popmuziek? Sinds 2013 staat het Little Waves Festival in Genk garant voor een avontuurlijke avond met toppers uit de indiepop, americana en straffe singer-songwriters. Dit jaar op het podium Sylvie Kreusch, Ila, Meau, Marble Sounds, Villagers en vele anderen.

Op 7/5 in C-mine, C-mine in Genk. Info & tickets: www.c-mine.be/little-waves-festival

© Sylvie Kreusch

Wilde Buitendagen

Trek je wilde kleren aan en ga lekker ravotten tijdens de Wilde Buitendagen in Kiewit in Hasselt. Kinderen kunnen er ravotten, klauteren over boomstammen, beestjes zoeken, het blotevoetenpad ontdekken, zich uitleven in de modderkeuken en allerlei knutsels maken.

Op 8/5 van 13 tot 17 uur in Kiewit, Putvennestraat 112 in Hasselt. Info: www.natuurpunt.be/agenda/wilde-buitendagen-kiewit-51673

© Natuurpunt Limburg

Maastricht, galeriestad

Wist je dat Maastricht een echte galeriestad is? De stad vlak over de Nederlandse grens telt maar liefst dertig kunstgaleries, van antiek tot curiosa tot moderne kunstenaars en meer. Door de kunstroute te bewandelen ontdek je de mooiste plekjes en kunstwerken. Er zijn bovendien tot augustus heel wat interessante expo’s te bezoeken in de verschillende galerieën.

Meer info over de galerieën en de verschillende exposities: www.maastrichtkunst.nl

© Tonnie Geurden

Moedig je favoriete roeiteam aan

Vergeet de Boat Race tussen Oxford en Cambridge. Ook aan deze kant van het Kanaal vindt elk jaar een spannende roeiwedstrijd plaats. Tijdens de Hasselt Studenten Regatta strijden teams van de UCLL, PXL en de UHasselt voor de felbegeerde beker. Je kunt hen op 8 mei gaan aanmoedigen. Daarna is er nog een leuke afterparty met o.a. Partyshakers.

Op 8/5 vanaf 10.30 uur aan het kanaal in de Simpernelstraat 2 in Hasselt. Info: www.hasseltstudentenregatta.be

© Hasselt Studentenregatta

Giet je eigen glazen hart

Nog geen moederdagcadeau? Dan kun je op de dag zelf een workshop ‘Glazen hart gieten’ volgen in het GlazenHuis in Lommel. Personaliseer een glazen hart met je eigen creatieve toets. Het hart wordt met vloeibaar glas van meer dan 1.200 graden volgegoten. Een spectaculaire activiteit om samen met je mama te doen.

Op 8/5 op verschillende tijdstippen, in het GlazenHuis, Dorp 14b in Lommel. Prijs 35 euro. Inschrijven vereist: www.glazenhuis.be

© GlazenHuis

Op blote voeten

Wist je dat een wandeling op blote voeten een positief effect heeft op je stressniveau, bloedcirculatie en je mentale gezondheid? Dus doe je schoenen uit en trek met Limburgs Landschap op blote voeten door de natuur in Hengelhoef in Houthalen. De wandeling eindigt met een lekker warm voetbadje.

Op 11/5 om 14 uur in bezoekerscentrum Hengelhoef, Hengelhoefdreef 6 in Houthalen. Info: www.limburgs-landschap.be

© Limburgs Landschap

Laat je (ver)leiden door kunst

Op 12 mei zetten 55 locaties in Hasselt hun deuren open tijdens Kunstennacht. De binnenstad wordt een avond lang een groot kunst- en belevingsparcours voor optredens, performances, open ateliers, enzovoort. Zo is er werk van Fred Eerdekens te zien in de Japanse Tuin, zetten kunstenaar Herman Maes en fotografe Joke Timmermans de deuren van hun kunstenaarshuis open en kun je in het Modemuseum een naaktmodel tekenen.

Op 12/5 van 18 tot 23 uur op verschillende locaties in Hasselt. Info: www.hasselt.be/nl/Kunstennacht

© Jelle Van Seghbroeck

Wandelen langs kapelletjes

Al sinds de 7de eeuw hielden reizigers halt bij het houten kerkje van Sint Quintinus in Hasselt om te rusten en te bidden. In de kerk vind je een mooie kapel. Vroeger droeg elke straat een muurkapel waar mensen samenkwamen om te bidden. Hier en daar vind je nog zulk religieus erfgoed. De Hasseltse Toeristische Gidsen nemen je mee op wandeling langs de kapelletjes in de stad.

Op 8/5 om 14 uur aan de beiaardtoren op de Vismarkt in Hasselt. Info: www.hasseltsetoeristischegidsen.be

© Hasseltse Toeristische Gidsen

Uitgebreide agenda

FILM

Zaterdag 7 mei

Drive my car

Bib Genk organiseert een speciale editie van de leesclub met filmvertoning van de Oscarwinnende film Drive my car naar een boek van Haruki Murakami met bespreking achteraf.

Bibliotheek Genk, Stadsplein 3 in Genk.

Van 10 tot 12 uur

Basistarief: 10 euro

VARIA

Zaterdag 7 mei

Waterdiertjes in de Asbeek

Natuurpunt Lanaken neemt kinderen mee op expeditie in de vallei van de Asbeek op zoek naar de waterschorpioen, de slijkvlieg, bloedzuigers en andere diertjes.

Kinderboerderij Pietersheim, Neerharenweg 12 in Lanaken.

Van 14 tot 16 uur

Zaterdag 7 mei

Mommyville

Genk rolt de rode loper uit voor alle mama’s met een verwendorp waar mama’s in de watten worden gelegd.

Grote Markt in Genk.

Van 13.30 tot 18 uur

Zaterdag 7 mei

Tom Lanoye

Schrijver Tom Lanoye komt een lezing geven over zijn boek De draaischijf waarin drie innig verbonden levens vermalen raken.

Boekhandel Malpertuis, Molenstraat 24 in Genk.

Van 20 tot 21.30 uur

Basistarief: 5 euro

Zondag 8 mei

Majd Khalifeh

Nieuwe Belg Majd neemt je mee op sleeptouw doorheen de verschillende stappen van zijn eigen zoektocht: van nieuwkomer tot actieve burger

CC Palethe, Jeugdlaan 2 in Pelt.

Om 10.30 uur

Basistarief: 7 euro

PODIUM

Zaterdag 7 mei

Het Kantoor

Jongerencollectief De Stokers brengen het mobiele postloket Het Kantoor waar een illustrator en een schrijver live een persoonlijke postkaart op maat maken.

CCHA, Kunstlaan 5 in Hasselt.

Van 13 tot 17 uur

Zaterdag 7 mei

Boeren

Een voorstelling over twee broers, de ene nam de boerderij over, de andere vertrok. Met Hans Van Cauwenberghe, Gert Jochems, Katrien Pierlet en veel humor.

Hoeve Sonnisheide, Ossevenstraat 6 in Helchteren.

Om 20 uur

Basistarief: 16 euro

CONCERT

The Perfect Orchestra

In The Perfect Orchestra gaan de twee virtuozen Stenzel & Kivits een avontuur aan met de Koninklijke Harmonie Onder Ons Oudsbergen.

Den Ichter, Gildenstraat 16 in Oudsbergen.

Om 20.15 uur

Basistarief: 14 euro

Zaterdag 7 mei

Echo-Alterecho

Na twee uitverkochte concerten in 2019 staat het honderdkoppige koor uit Hechtel opnieuw op de planken in Leopoldsburg.

CC Leopoldsburg, Kastanjedreef 1 in Leopoldsburg

Om 19.30 uur

Basistarief: 15 euro

Zaterdag 7 mei

Rapalje

Met hun nieuwste theatershow Scotland’s story nemen de heren van Rapalje het publiek mee op een onvergetelijke muzikale reis naar de hooglanden van Schotland.

Cultuurhuis De Zeepziederij, Malta 11 in Bree

Om 20.15 uur

Basistarief: 18 euro

WANDELING

Zaterdag 7 mei

Avondwandeling

Een avondwandeling in de Vallei van de Grote Beek die in het teken van de vogelgeluiden staat.

Taverne Het Kasteeltje, Vennestraat 15 in Beverlo.

Om 21 uur

Zondag 8 mei

Vroege vogelswandeling

Wat is er mooier dan een wandeling wanneer de natuur volop ontwaakt, de zon komt piepen en de vogels rustig beginnen te kwetteren.

Parking De Pengel, Havenlaan in Diepenbeek.

Van 6.30 tot 9 uur

Zondag 8 mei

Natuurwandeling

De Platwijers is niet alleen rijk aan fauna en flora maar heeft ook een rijk cultuurhistorisch verleden. Dat ligt vervat in de mysterieuze benamingen van de vijvers die al in de 16de eeuw vermeld worden.

Parking Witvenweg in Zonhoven.

Van 14 tot 16 uur