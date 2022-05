GLUREN BIJ BV’s. Slaapgebrek bij Kat Kerkhofs en Veerle uit ‘Blind getrouwd’, Jitske Van de Veire zweert bh’s af

Een kind op de wereld zetten: ook dat is niet altijd rozengeur en maneschijn. Dat weten ook Kat Kerkhofs en voormalig Blind getrouwd-deelneemster Veerle, die allebei deel uitmaken van ‘team no sleep’. Voorts laat Tanja Dexters zich opmerken door op een pony te rijden, geniet Junior Planckaert van een romantische boottocht en maakt Jitske Van de Veire een duidelijk statement over haar bh-loos leven.