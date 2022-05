Stacaravan deels vernield door verdachte brand in Hengelhoef

Omstreeks 8.40 uur krijgt de brandweer van de zone Oost-Limburg melding van een brand in een stacaravan. Wat de brand heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. De brandweer was snel ter plaatse maar had niet veel werk meer. Buurtbewoners hadden het vuur al gedoofd met poederblussers. Zekerheidshalve controleerde de brandweer de caravan met een warmtecamera. Mogelijk gaat het om een brand die ontstaan is in verdachte omstandigheden. Het gebied rondom de caravan is afgesloten met politielint. ( )