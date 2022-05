Vijf gloednieuwe fietsroutes die je moet ontdekken

In fietsparadijs Limburg schieten nieuwe routes en lussen als paddenstoelen uit de grond. Fiets jij bij voorkeur naar een goudsmid of een imker, of stap je liever af op een verwonderplek voor een goed verhaal? Voor elk wat wils!

Tour Elentrik

Acht kunstenaars, geboren of woonachtig in Zonhoven, namen samen met kunstenaarscollectief Treepack elektriciteitscabines in het straatbeeld onder handen. De kastjes, ware kunstwerken intussen, zijn sinds de herfst te bewonderen via een fietsroute van zeventien kilometer die alle locaties met elkaar verbindt. Je vindt het routekaartje online, of je kan een papieren versie halen in het UiTpunt van Zonhoven.

Meer info: www.zonhoven.be/tourelentrik

Route vol Verwondering

Tijdens de ‘Route vol Verwondering’ in de Zuid-Nederlandse Grensmaasvallei reis je niet langs wereldwonderen, maar ontdek je doorgaans onopvallende plekken die je evenzeer van je stuk zullen brengen. Tenminste: als je er de tijd voor neemt. On the road: kerken, kloosters, kastelen en andere “verwonderplekken” waar je even voor van je fiets moet stappen. Op meer dan dertig locaties kan je een 360-graden -of audiotour doen.

Meer info: www.visitzuidlimburg.nl/routevolverwondering

© Fotoarchief Visit Zuid-Limburg

Stiel-lus

Stad Genk werkte recent een gloednieuwe fietskaart uit met vier lussen, waarvan de Stiel-lus je kennis laat maken met tal van ambachtslui. Wat dacht je van goudsmid Jill Lenaerts in het centrum, Widukind Stockmans - dochter van - in C-mine of imker Freddy Schotsmans in Bokrijk? Op de Genkse fietskaart vind je trouwens heel wat praktische fietsinformatie, waaronder alle fietscafés en picknickplaatsen. Haal je fietskaart af aan het bezoekersonthaal van C-mine of download hem online.

Meer info vind je hier

Fietsen door de Heide

In september kopten de kranten gretig dat Fietsen door de Heide in Maasmechelen de populairste fietsbestemming in Vlaanderen was. Vier kilometer lang glij je dwars door het enige Nationale Park van België, waarbij een houten fietsbrug van 300 meter je hogerop brengt naar een panoramisch uitzicht op de heidelandschappen. De nieuwe verbinding tussen de fietsknooppunten 550 en 551 is helemaal klaar voor een tweede topseizoen.

Meer info: www.visitlimburg.be/nl/fietsendoordeheide

Movito

Toer de Riemst

In Riemst trappel je voortaan 42 kilometer lang van verhaal tot verhaal. De nieuwe fietsapp Toer - die eveneens als gps werkt - gidst fietsers langs 9 locaties die elk over een QR-code beschikken. De route volgt grotendeels het fietsroutenetwerk, maar op enkele locaties zijn afleidingen aangeduid. De Waterburcht in Millen is een ideaal startpunt. De flyer met een fietskaart haal je op bij zowat alle logies en attracties in de gemeente, maar is ook online raadpleegbaar.

Meer info vind je hier