1 op de 3 vrouwen heeft schrik voor ongewenst gedrag op bus, tram of trein

Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn noteerde in 2021 niet minder dan negentig gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op bussen of trams en aan haltes. Het gaat om ongewenst aangesproken of aangeraakt worden. Bijna één op de drie vrouwen zegt dat de schrik voor ongewenst gedrag een obstakel is om bus, tram of trein te nemen. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers pleit voor meer sociale controle: “Dat kan een groot preventief effect hebben.”