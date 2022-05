Riemst

De eerstvolgende vergadering van de gemeente- en OCMW-raad vindt plaats op maandag 9 mei om 20 uur. Ook nu weer komen de raadsleden samen in Ontmoetingscentrum ’t Paenhuys. Riemstenaren die aan het college van burgemeester en schepenen een vraag willen stellen over het beleid kunnen dat in het zogenaamde ‘vragenkwartiertje’ vanaf 19.45 uur.