Test Aankoop dreigt opnieuw met rechtszaak tegen Ryanair na staking

Na “honderden klachten” van reizigers over de manier waarop Ryanair de gevolgen van de recente staking van het in België gebaseerde cabinepersoneel afhandelt, stelt consumentenorganisatie Test Aankoop de Ierse lowcostmaatschappij formeel in gebreke. Een nieuwe rechtszaak - na een gelijkaardige staking in 2018 werd een groepsvordering opgestart - wordt niet uitgesloten.