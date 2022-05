Micheline Van Hautem zingt Brel en Piaf

Zondag 1 mei was er een lente-aperitiefconcert met Micheline Van Hautem in de Sint-Annakerk van Aldeneik.

Op uitnodiging van Cultuursmakers Maaseik en Jeugd en Muziek Maaseik, bracht de Vlaamse zangeres Micheline Van Hautem samen met haar sparring partner Erwin Van Ligten een uitgebreide selectie uit hun repertoire met als thema 'Brel meets Piaf'. Dit concert kadert ook in het cultuurprogramma van de Harlindis en Relindis Ommegang waar 'inspirerende vrouwen' centraal staan.Meer dan 120 aanwezigen genoten volop van een vocaal gedreven zangeres die Micheline zeker is, met als gitarist Erwin die zijn reputatie als een van Nederlands’ beste gitaristen zeker waarmaakte.Na het concert, dat ook kadert in de viering van het 100-jarig bestaan van VTB/Cultuursmakers, hadden de aanwezigen de gelegenheid om met de muzikanten en organisatoren nog gezellig te keuvelen bij een drankje in de tuin van de kerk. Gezien de erg positieve reacties zal dit evenement zeker een opvolger krijgen.