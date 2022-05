Bib dompelt senioren onder in rijke schoolverleden

Rita Horions, vroegere directrice van Basisschool ’t Klinkertje in Linkhout en auteur van het boek ‘Toen was geluk nog heel gewoon’, nam de aanwezigen in haar lezing mee naar de ‘Bewaarschool’ van hun grootouders omstreeks 1900, dan naar de ‘Papschool’ in de oorlogsjaren, om via de ‘Fröbelschool’ te belanden in hun eigen Kleuterschool in de vijftiger- en zestigerjaren.Vervolgens konden de deelnemers zien hoe het lager onderwijs veranderde doorheen de tijd. Talrijke afbeeldingen van oude schoolmaterialen, waarvan een groot deel afkomstig van de zolder van Basisschool ’t Klinkertje in Linkhout, brachten de schoolsfeer van vroeger weer tot leven. De herinneringen van de aanwezigen kwamen vanzelf weer naar boven.Er werd ook nog gezellig nagepraat met koffie en een lekker stuk taart. De bibliotheek van Lummen hoopt de volgende weken nog heel wat senioren te mogen verwelkomen.