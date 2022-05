“Verover de VS, Stromae”: Paul Van Haver schittert als wereldster op rode loper van prestigieuze Met Gala in New York

Stromae vindt alles dik oké op de rode loper van het Met gala in New York — © EPA-EFE

De Belgische zanger en ontwerper Paul Van Haver, wereldwijd beter bekend als Stromae, was maandagavond 2 mei van de partij op het Met Gala. Op het jaarlijkse evenement onder leiding van Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour worden uitsluitend A-listers uitgenodigd en daar hoort onze landgenoot nu helemaal bij. Hij verscheen op de rode loper in een opvallend geruit pak.

De eerste maandag van mei staat officieel bekend als ‘Met maandag’, want dan gaat het gelijknamige gala traditioneel door. De rode loper op de trappen van het imposante Metropolitan Museum of Art in New York, aan de rand van Central Park, loopt dan vol beroemdheden. Op deze editie werd er ook een bekend Belgisch gezicht gesignaleerd. Niemand minder dan Stromae flaneerde er voor de allereerste keer tussen collega-supersterren onder wie Kim Kardashian en Blake Lively.

© Evan Agostini/Invision/AP

Voor zijn debuut haalde Stromae een creatie van zijn eigen Mosaert-label uit de kast, dat voldeed aan de Gilded Age-dresscode van het gala. Hij droeg een op maat gemaakt geruit pak met opvallend vest dat het midden houdt tussen klassieke getailleerde blazer en cape. Dat combineerde hij met een wit hemd, toegesnoerd met een juweel van Cartier. De lange haren van de Formidable-ster waren strak ingevlochten in een boogje op zijn hoofd.

De Franse Vogue is alvast door het dolle heen met zijn verschijning. “Verover de Verenigde Staten, Stromae”, staat er te lezen in een artikel. De aanwezige pers kon de landgenoot strikken voor een reactie. Daaruit blijkt dat Stromae onder de indruk was van het gebeuren. Hij vond het naar eigen zeggen “raar” om er te zijn, maar was absoluut ook heel“vereerd”.