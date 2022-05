Verpleeghuis in Shanghai stuurde senior bij vergissing levend naar mortuarium

Een verpleeghuis in de Chinese stad Shanghai heeft een oudere bewoner die nog leefde per ongeluk in een lijkzak laten steken om hem naar een mortuarium te brengen.

Toen hij in een lijkwagen werd geladen, trilde het lichaam en zagen medewerkers van het verpleeghuis dat de man helemaal niet dood was, zo is op een video te zien die op het Chinese internet voor opschudding zorgde. De mannen openden de lijkzak en overtuigden zich ervan dat de senior werkelijk nog leefde. “Hij leeft, hij leeft”, riep één van hen geschrokken. “Dek hem niet weer toe”. De man werd op de brancard terug het verpleeghuis in gereden.

Nadien is de senior naar een ziekenhuis gebracht en was hij in stabiele toestand, zo berichtte de krant Global Times. Volgens Chinese staatsmedia zijn vijf functionarissen gestraft, onder wie het hoofd van het verpleeghuis in het district Putuo en een betrokken arts.