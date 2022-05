CLUBNIEUWS MEI. De belangrijkste nieuwtjes over de Limburgse handbalclubs

In deze rubriek bundelen we de belangrijkste nieuwtjes van de Limburgse handbalclubs.

PELT - TONGEREN: Dinsdagavond (20.15u) werken Sporting Pelt en Tongeren hun inhaalwedstrijd af in de Belgische play-offs. Bij winst nadert Pelt tot op één punt van Bocholt en dat biedt perspectief in het vooruitzicht van de derby in het eigen Dommelhof tegen Bocholt zaterdag aanstaande. Bij Sporting blijft Schoenaker in de lappenmand, Köhlen hoopt wel te kunnen spelen. *** Kortesssen (liga 2) liet geen steek vallen in Waasmunster en blijft twee speeldagen voor het einde meestrijden voor de titel. Bij Kortessem, dat met 26-36 won, was Slegers met twaalf goals beste afwerker.