Phoenix Suns beginnen met winst in halve finale Western Conference, ondanks weerwerk van indrukwekkende Doncic

De Phoenix Suns en de Miami Heat zijn goed begonnen aan de tweede ronde van de play-offs in de NBA. Ze versloegen maandagavond in eigen huis respectievelijk Dallas en Philadelphia.

Phoenix, de beste ploeg in de reguliere competitie, zette de Mavericks in hun eerste duel in de halve finale van de Western Conference opzij met 121-114. De Sloveense sterspeler Luca Doncic leverde voor de bezoekers nochtans een topprestatie af met 45 punten, 12 rebounds en 8 assists maar dat bleek onvoldoende om het collectief van de Suns af te houden. Zes spelers van de thuisploeg eindigden in de dubbele cijfers met Deandre Ayton (25 punten, 8 rebounds) als topschutter voor Devin Booker (23 punten, 9 rebounds, 8 assists).

Donderdag spelen beide ploegen opnieuw tegen elkaar in Phoenix (Arizona). Wie het eerst vier keer wint, stoot door naar de conferencefinale tegen Golden State of Memphis. De Warriors van Stephen Curry wonnen zondagavond de eerste partij tegen de Grizzlies met 116-117.

© AFP

Miami, dat de reguliere competitie in de Eastern Conference als nummer 1 afsloot, won maandagavond de eerste ontmoeting tegen Philadelphia met 106-92. Tyler Herro tekende bij de Heat voor 25 punten, een meer dan zijn teamgenoot Bam Adebayo. In het kamp van de 76ers eindigde Tobias Harris met 27 punten achter zijn naam.

Philadelphia moet het voorlopig zonder hun sterspeler Joel Embiid stellen. Die liep vorige week in het zesde duel van de eerste ronde tegen Toronto een oogkasbreuk en een hersenschudding op.

In de andere halve finale van de Eastern Conference won titelverdediger Milwaukee zondag het eerste duel van Boston met 89-101.