Guillaume Gillet (38) straks als speler en assistent-trainer bij beloften van Anderlecht in 1B?

Gillet speelde het laatste half jaar bij Waasland-beveren maar daar vertrekt hij sowieso. Nu heeft hij drie opties: terugkeren naar Anderlecht om de beloften ervaring bij te brengen, terugkeren naar zijn jeugdploeg FC Luik dat nog eindronde speelt voor promotie naar 1B, of gewoon stoppen.

Gillet beleefde zijn hoogdagen in het shirt van paars-wit: hij kwam in 2008 over van AA Gent en zou er zes seizoenen in de hoofdmacht spelen als middenvelder of rechterflankspeler. Nadien trok hij naar het buitenland met Bastia, Nantes en Lens in Frankrijk en Olympiakos Piraeus in Griekenland. In 2020 keerde hij terug naar België bij Charleroi, dit seizoen trad hij bij Waasland-Beveren aan in 1B.