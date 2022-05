Vooral erg duistere figuren: datalek ontmaskert 191.000 buitenlandse eigenaars van vastgoed in Dubai

Dubai staat bekend om zijn spectaculaire architectuur, ongerepte stranden en extravagante luxe, maar ook als een belastingparadijs en knooppunt voor illegale geldstromen. Door te onthullen wie in het emiraat investeert in luxeappartementen en villa’s kan je achterhalen welke duistere figuren een toevluchtsoord vinden in het meest bevolkte van de zeven emiraten van de Verenigde Arabische Emiraten. Net die informatie is uitgelekt bij het Dubai Land Department en bij publieke nutsbedrijven in het emiraat. De gegevens dateren van 2020, aldus De tijd.

De woordvoerder van de Belgische fiscus Francis Adyns zegt dat ook onze fiscus informatie daarover in handen heeft gekregen en onderzoekt, maar wil in deze fase geen verdere details geven over de data die ons land onderzoekt.

Onderdanen uit de Europese Unie hebben samen bijna 11 miljard euro aan Dubais vastgoed. Woensdagochtend zal De tijd samen met Knack inzoomen op de honderden Belgische eigenaars, luidt het.