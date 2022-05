Leuven Bears en Antwerp Giants openen play-offs voor eigen volk

Vanavond gaan de Belgische play-offs met de kwartfinales van start. Leuven Bears, de nummer drie na de reguliere fase, en Antwerp Giants, de als vierde eindigde, hebben tegen respectievelijk het Henegouws duo Spirou Charleroi( 6) en Bergen (5) in deze best of three het thuisvoordeel op zak en openen in de Sportoase en Lotto Arena.

Oostende en Kangoeroes Mechelen, de nummers 1 en 2, mogen een weekje de batterijen opladen. Zij zitten rechtstreeks in de halve finale van de Belgische play-offs. De kustploeg komt uit tegen de winnaar van het duel Antwerp Giants-Bergen en Kangoeroes Mechelen versus Leuven Bears of Charleroi. Leuven Bears, dat met 8 op 10 schitterde presteerde in Elite Gold, vertrekt lichtjes als favoriet tegen Charleroi. De Spirous tankten dan weer vertrouwen met een tien op tien in Elite Silver. “Tegen Leuven Bears waren het voor Charleroi de afgelopen seizoenen steeds spannende wedstrijden. Het wordt een zware clash,” beseft Vincent Kesteloot” zei Vincent Kesteloot van Charleroi. De wedstrijd in de Leuvense Sportoase gaat om 20u30 van start. Antwerp Giants eindigde Elite Gold met 6 op 10 maar finishte wel met een fameuze eindspurt en een 4 op 5 waardoor het op de laatste speeldag het thuisvoordeel van Bergen afsnoepte. “Defensief loopt het beter en dat is belangrijk met het oog op de start van de play-offs,” zei Jean-Marc Mwema. De Giants ontvangen vanavond (20u30, live op Play Sports en Proximus Pickx) in de Lotto Arena Bergen. Donderdag is het tweede duel en eventuele belle is op zaterdag. Antwerp Giants heeft dan wel een probleem want de Lotto Arena is niet vrij. De wedstrijd verplaatsen mag niet van de Pro League. In de eerste ronde van de BNXT play-offs, dat is de eindronde van de Belgische en Nederlandse ploegen die zich niet kwalificeerden voor de play-offs, ontvangt Den Helder Suns vanavond Limburg United en Apollo Amsterdam-Okapi Aalst. De BNXT- eindronde wordt afgewerkt met een heen- en terugwedstrijd. De ploegen die uitgeschakeld worden in de nationale play-offs worden opgevist in de BNXT-eindronde.