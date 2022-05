Rachelle Zylberberg, beter bekend als ‘Régine’ of dé koningin van het nachtleven, is zondag overleden in de buurt van de Franse hoofdstad. Ze werd geboren in Anderlecht en op haar grafsteen mag ‘uitvinder van de moderne discotheek én diskjockey’ prijken. Ze had clubs van Parijs tot Rio, waar de beau monde en jetset kind aan huis waren. Chez Régine was het áltijd feest.