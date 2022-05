Schokkende beelden uit Kharkiv tonen mysterieuze doden: “Zullen nooit weten wat hier gebeurde”

Vier Russische soldaten die op straat in een Z-vorm liggen, een verbrand lichaam op een wegversperring, drie lichamen in een beschoten appartement. Journalisten van persagentschap AP hebben in de op één na grootste Oekraïense stad Kharkiv vastgesteld dat de dood er overal is, maar zelden verklaard. “We zullen allicht nooit weten hoe deze mensen stierven, of zelfs wie ze zijn.”

Kharkiv is sinds het begin van de oorlog, eind februari, het toneel van zware Russische aanvallen en gevechten. Veel van de 1,4 miljoen inwoners zijn intussen gevlucht, zij die bleven worden constant bedreigd door beschietingen en bombardementen. De oostelijke buitenwijken van de grensstad gaan al weken van Oekraïense naar Russische handen en terug. Terwijl troepen strijden om controle en de frontlijn heen en weer schuift, trekt een spoor van dood en verderf zich door de stad.

Dat blijft op veel plaatsen onzichtbaar, omdat het er te gevaarlijk is voor journalisten of omdat Rusland hen strenge beperkingen oplegt, maar reporters van AP vingen de laatste dagen wel een glimp op van de recente gruwel in Kharkiv. “De voorstad voelt als een openlucht mortuarium”, schrijven ze. Op tal van plaatsen blijken volgens schokkende beelden lijken te liggen, in soms vreemde omstandigheden.

Een fotograaf van AP maakte dit beeld van een ongeïdentificeerd lichaam op een wegversperring nabij Kharkiv, op 30 april. — © AP

Aan de frontlijn vonden journalisten maandag vier lichamen die op straat lagen in een Z-vorm, een symbool van de Russische invasie dat op tanks wordt aangebracht. Ze droegen de witte armbanden die vaak gebruikt worden door Russische soldaten en er werden Russische medische kits bij hen gevonden. Op een antitankbarrière was een verbrand lichaam gelegd, onidentificeerbaar. AP wijst erop dat beide gevallen als oorlogsmisdaad beschouwd kunnen worden, wegens het gebrek aan respect voor de waardigheid van de doden.

De lichamen werden maandag naar een mortuarium gebracht. Hen identificeren en hun families inlichten kan moeilijk worden, laat staan achterhalen wat gebeurd is. Zo ook met de drie lichamen die in een appartement werden gevonden. Het gebouw werd onlangs beschoten, maar het is niet duidelijk hoe deze mensen overleden. Bij het lichaam van een man met Oekraïense insignes werden dan weer identiteitspapieren van een Russische soldaat gevonden.

Een lichaam werd aangetroffen in een appartement in recent door Oekraïne heroverd gebied rond Kharkiv. — © AP

Schuilen in metro

De beelden zijn gruwelijk, maar het zijn niet de eerste berichten over tragedies uit Kharkiv. De stad, die een veertigtal kilometer van de oostelijke grens met Rusland ligt, is al van in het begin een belangrijk Russisch doelwit. Woonblokken werden er aangevallen. Artsen hadden het zo druk dat ze in de ziekenhuizen sliepen. Duizenden burgers gingen halsoverkop ondergronds schuilen, in metrostations en bunkers. Een groep mensen die eten gaan halen was in de stad, werd gedood door een raket.

Sommige, vaak oudere of immobiele, inwoners zaten vast in hun woningen, zonder stromend water of elektriciteit, omringd door beschietingen. Het was te gevaarlijk om evacuaties te organiseren. “De buitenwijken van Kharkiv zijn de hel”, getuigde coördinator van het Rode Kruis en politicoloog Oleksander Lebediev in april aan ABC News.

Het lichaam van een burger ligt in een appartement, nabij Kharkiv op 30 april. — © AP

Twee weken geleden meldde een dierentuin, Feldman Ecopark, nog dat twee medewerkers die er gebleven waren om de dieren te voederen dood waren teruggevonden. Doodgeschoten en aangetroffen in een gebarricadeerde achterkamer. Drie collega’s kwamen om bij bombardementen, anderen raakten gewond terwijl ze de dieren probeerden te voederen of evacueren.

Hoeveel mensen precies in en rond Kharkiv al om het leven zijn gekomen, is onduidelijk. Volgens de Verenigde Naties zijn minstens 530 burgers gedood en nog veel meer verwond. Eind maart al was er niet genoeg plaats in de lokale mortuaria, en werden tientallen lichamen buiten gestapeld, in plastic of dekens gewikkeld.

Heroverd

Intussen duurt het geweld er voort en lijken de aanvallen nog intenser te worden, sinds Rusland zich focust op het oosten. Nog steeds blijven duizenden burgers achter in woonblokken of ondergrondse stations in Kharkiv. Hulpverleners die zelf niet gevlucht zijn, riskeren hun leven bij “dubbele” aanvallen, kort nadat ze ter plaatse komen om slachtoffers te verzorgen.

Maandag nog werd de stad door Rusland gebombardeerd. Eén persoon kwam daarbij om het leven, vijf anderen raakten gewond door “vijandelijke artillerie- en mortieraanvallen”, meldde de militaire leiding van de regio op Telegram.

Een man die gedood werd bij een Russisch bombardement op 19 april ligt op straat in Kharkiv. — © AP

Oekraïens president Volodimir Zelenski zei dat “de situatie in de regio Karkhiv moeilijk is”. “Maar onze militairen, onze inlichtingendiensten, hebben belangrijke tactische successen geboekt.”

Volgens de Oekraïense troepen heroverden ze meerdere plaatsen ten noorden en oosten van Kharkiv, waaronder het “strategisch belangrijke” dorp Ruska Lozova, net ten noorden van de stad, en Verkhnya Rohanka in het oosten. Dat zou het de Russen moeilijker moeten maken om raket- en artillerieaanvallen op de stad uit te voeren. De strijdkrachten evacueerden bovendien honderden burgers, aldus het leger.

Een Amerikaanse defensiefunctionaris noemde de terugdringing van de Russische troepen rond Kharkiv een “ongelofelijke inspanning” van de Oekraïense strijdkrachten. “Het is gewoon weer een stukje van het stugge Oekraïense verzet dat ze blijven tonen.”