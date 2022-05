Problemen voor Yellow Tigers? Aantal topspeelsters wil niet meer spelen onder huidig bondscoach Gert Vande Broek

Het hoofddoel van de Yellow Tigers dit seizoen is het WK eind september, maar over enkele weken bereidt de nationale vrouwenvolleyploeg zich voor op de Nations League. Kortom, de eerste interlands sinds bondscoach Gert Vande Broek onder vuur werd genomen. Speelsters, zowel van vorige generaties als van de huidige lichting, verwijten hem emotioneel, grensoverschrijdend machtsmisbruik.

Sommige kandidaat-Tigers hebben dus al bedankt voor een selectie. Van gewezen kapitein Ilka Van de Vyver was al eerder bekend dat zij zich niet meer kon vinden in de situatie – ze had het niet over de pure volleybalkennis, maar over de emotionele aanpak – en ze stopte. Zij blijft bij die beslissing. Nog anderen haken (voorlopig?) af. Sommigen halen privéredenen aan – ze willen na een clubseizoen quality time, of willen zich op hun studies storten. Anderen halen, net zoals Van de Vyver, het niet-positieve klimaat bij de nationale ploeg aan. Nog anderen – onder wie speelsters die in prestigieuze internationale topcompetities het mooie weer maken – houden de deur op een kier, maar willen niet meer werken onder de huidige bondscoach en/of sommige verantwoordelijken van de volleybalbond.

De volleybalbond blijft op dit ogenblik trouw aan de trainersstaf van de nationale ploeg, maar stelde Jan De Brandt aan als bijkomende coach.

Het is dus afwachten welke Tigers uiteindelijk op het WK zullen staan: met een in theorie potentiële topploeg of zonder sommige ‘gevestigde waarden’. Of het onderzoek, dat werd opgestart na publieke getuigenissen van onder anderen gewezen vaste waarden als Valérie Courtois, Freya Aelbrecht, Hélène Rousseaux, Lise Van Hecke of Laura Heyrman, tegen dan zal zijn afgerond, is nog koffiedik kijken. Niet dat het bondsparket van de volleybalbond geen haast maakt, integendeel. Maar de ene getuigenis leidt naar nog andere. Inmiddels zijn al een vijftigtal getuigen gehoord. Het gaat zowel om mensen die nog actief zijn als mensen die inmiddels gestopt zijn. Behoorlijk wat getuigenissen gaan overigens verder dan de aanpak van de bondscoach en viseren ook de andere leden van de staf of de verantwoordelijken van de volleybalbond. Het onderzoek wordt à charge en à decharge gevoerd, met getuigen die zowel pro als contra zijn.