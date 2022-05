Fabrizio reageert op zijn Bachelor-avontuur: “Ja, ik ben met de dood bedreigd”

Het was intens, maar hij zou het zo opnieuw doen. Zo blikt Fabrizio Tzinaridis (30) in een interview met Dag allemaal terug op zijn De bachelor-avontuur. “Ik ben met de dood bedreigd”, geeft hij ook toe.

Over De bachelor vloeide de voorbije weken flink wat inkt. Fabrizio zocht er de liefde en in die zoektocht deelde hij het bed met drie kandidates. “Ik zou het niet anders aanpakken als ik het zou herdoen”, zegt hij daarover in Dag allemaal. “Ik stond oprecht in het programma en ben er écht op zoek gegaan naar de ware liefde.”

Volgens Fabrizio klopt het beeld niet dat hij met veel kandidates gekust en de lakens gedeeld heeft. “In het mooie Griekenland kon ik onmogelijk inschatten wie écht bij mij zou passen. Pas toen de opnamen in Vlaanderen en Nederland verder gingen met de drie overgebleven dames, heb ik hen écht leren kennen.” Met Madieke is hij ondertussen niet meer samen. “We hebben een heel fijne tijd beleefd samen, maar al vrij snel werd ik opnieuw helemaal opgeslorpt door het werk. Maar week na week voelde ik mijn passie voor haar afnemen.”

Maar de haatreacties, die zitten hem hoog. “Ik heb er echt veel gekregen. Mails waarin ik een lafaard of een vuil varken word genoemd. Op Instagram zette iemand onder een foto met mijn zoontje: Vies ventje, wat voor een opvoeding geef jij aan je kind? Dat soort vreselijke zaken. Ik heb zelfs een doodsbedreiging gekregen. Doodsbedreigingen, dat gaat wel héél ver. Iemand vertelde in een videoboodschap hoe hij me kapot zou maken.”

