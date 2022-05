Na WK verrast Ronnie O’Sullivan met tranen en innige omhelzing: “Hij blies me weg met wat hij zei”

Hét beeld na afloop van de finale in het WK snooker was zonder twijfel de innige omhelzing tussen winnaar Ronnie O’Sullivan en zijn tegenstander Judd Trump. De emoties bij de kersverse wereldkampioen waren gisteren aandoenlijk. O’Sullivan won voor de zevende keer in de Crucible en evenaart zo Stephen Hendry.

“Ik gaf hem een grote knuffel en was eigenlijk aan het huilen in zijn armen. Hij zei zo’n mooie worden. Judd blies me echt weg met wat hij zei. Ik houd van hem, want hij is zo’n fantastische kerel en ik wist niet hoe hij over me dacht tot het moment van de knuffel”, vertelde O’Sullivan na afloop.

“Het is fantastisch voor onze sport dat er iemand is zoals Judd met zo’n speelstijl. Er zijn nog spelers zoals hem op komst én dat is alleen maar goed voor de sport. Maar het mooiste moment is zonder twijfel wat Judd tegen mij vertelde in die omhelzing. Het pakt me, echt.”

Trump: “Een plezier de tafel met hem te delen”

Judd Trump erkende dus het meesterschap van O’Sullivan. “Ik ben gewoon blij dat ik er een wedstrijd van kon maken. Het was een plezier de tafel met hem te delen. Het is een fantastische prestatie en hij is de beste speler aller tijden. Hij blijft maar beter en beter worden. Hij is zo vastberaden. Dit toernooi was hij met grote voorsprong de beste speler.”

Trump blijft zo voorlopig steken op een wereldtitel (in 2019) maar de 32-jarige Engelsman, die van de vierde naar de tweede plaats wipt op de snookerranking,

O’Sullivan evenaart Stephen Hendry: “Kunnen record een jaar delen”

Met zeven wereldtitels doet O’Sullivan even goed als recordhouder (in de moderne tijd vanaf 1969) Stephen Hendry. Na afloop van de finale reageerde The Rocket op zijn typische flamboyante manier. “We kunnen het record een jaar delen”, zei de 46-jarige Engelsman, die zijn eerste wereldtitel in 2001 veroverde en daarna ook de beste was in 2004, 2008, 2012, 2013 en 2020.

O’Sullivan is nu al de oudste wereldkampioen ooit in de geschiedenis van de Crucible, maar zijn zegehonger lijkt dus niet gestild. Al doen records hem weinig, zo vertelde de nummer 1 van de wereld. “Ik heb nooit veel belang gehecht aan records. Wanneer je ze hebt, is het wel fijn. Ik heb geen doelen. Ik hou gewoon erg van het spelletje, het genoten van elk toernooi dit jaar. Ik hou ervan te winnen, maar dat is niet alles voor mij. The Crucible haalt het slechtste in mij boven. Het is vermoedelijk niet het beste idee maar volgend jaar proberen we het waarschijnlijk opnieuw.”