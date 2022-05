Volledige ban van frisdranken en snacks nog een brug te ver, maar scholen zijn goed op weg

De overgrote meerderheid van de Vlaamse scholen heeft frisdrank en ongezonde tussendoortjes gebannen, maar de ambitie om die overal uit het aanbod te schrappen is niet gelukt. Dat is de conclusie van een bevraging van het Vlaams Instituut Gezond Leven in 2021 bij 600 scholen. In 2016 hadden alle betrokkenen, waaronder ook de voedingsindustrie en de verdelers van automaten, nochtans het engagement genomen om geen ongezonde tussendoortjes en dranken aan te bieden tegen 2021.

In vergelijking met 2018 zijn er wel stappen in de goede richting gezet. Zo biedt 85 procent van de basisscholen nooit meer fruitsap aan, tegenover 67 procent in 2018. In de secundaire school is er in 88 procent van de gevallen geen frisdrank, tegenover 71 procent drie jaar eerder. Aan de andere kant zijn er in 37 procent van de middelbare scholen wel nog ongezonde koeken beschikbaar. Ook bieden scholen nog te weinig vers fruit en groenten of groentesoep aan.

Toch is Gezond Leven optimistisch: “Een groot aandeel scholen toont dat het mogelijk is om een ongezond aanbod af te bouwen en een meer evenwichtig en gezonder aanbod te installeren”, klinkt het. Volgens het instituut is het nu zaak om scholen die nog weerstand ondervinden van ouders of leerlingen stapsgewijs te helpen. (jvde)