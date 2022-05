Flatscreen gedumpt tussen akkers in Vroenhoven en Zussen

Langs een ruilverkavelingsweg tussen Vroenhoven en Zussen hebben onbekenden in de berm een flatscreen TV achtergelaten.

Het is het zoveelste sluikstort in de verlaten buurt die niet zover van de Nederlandse grens ligt. “Het is onvoorstelbaar wat mensen allemaal droppen” reageert schepen van milieu Peter Neven (VD&V). “Waarom worden dergelijke dingen niet naar het recyclagepark gebracht?” Hij heeft opdracht gegeven aan de milieudienst om het toestel op te halen. Pittig detail: vanaf 1 mei heeft de gemeente een sluikstortcamera gehuurd die ingezet wordt om dergelijke wantoestanden te bestrijden. eva