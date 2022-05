Commandant Azov-bataljon in staalfabriek Marioepol: “Als we geen eten meer hebben, vangen we vogels”

Aan opgeven denkt Sviatoslav Palamar, commandant van het Azov-bataljon, geen moment. Samen met andere soldaten en honderden burgers zit hij nog verschanst in de staalfabriek in Marioepol, die opnieuw belegerd wordt door het Russische leger. “Als we geen voedsel meer hebben, dan vangen we wel vogels”, zei hij strijdvaardig bij CNN.

Zondag werd een honderdtal burgers en gewonde soldaten geëvacueerd uit de Azovstal-fabriek in Marioepol. Maar niet iedereen kon op een evacuatiebus geraken, en een deel van de overgebleven soldaten en burgers wilde dat ook niet. Maandag lukte het niet een nieuwe evacuatiepoging op poten te zetten.

Kans verkeken, dacht het Russische leger, en sindsdien wordt de fabriekssite weer fel belegerd. “De aanvallen houden niet op”, zegt Sviatoslav Palamar, commandant van het radicaalrechtse Azov-bataljon dat de fabriekssite verdedigt. “Tanks, artillerie en om de drie tot vijf minuten bombardementen. Er zitten hier nog burgers en toch blijft de vijand bombarderen.”

Volgens de commandant is de sfeer binnen de fabrieksmuren en in de ondergrondse tunnels niet opgewekt. Onder meer de vrees om zonder water en voedsel te vallen is heel reëel. “Ik kan niet precies zeggen hoeveel er over is en hoe lang we daarmee verder kunnen, maar ik kan je zeggen dat we bevreesd zijn om zonder om zonder water en voedsel te vallen. En vooral ook zonder munitie. Maar we delen wat we hebben met de burgers hier. Maar als we echt zonder eten vallen, dan gaan we vogels vangen en zullen we doen wat nodig is om ons mannetje te blijven staan.”