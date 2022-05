Scholen mogen experimenteren tegen lerarentekort, al is dat in strijd met de regels

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) geeft scholen de mogelijkheid om nieuwe ideeën uit te proberen tegen het lerarentekort, ook al is dat in strijd met de huidige regelgeving. In die zogenaamde ‘proeftuinen’ mogen scholen bepaalde concepten uittesten in de praktijk.

Zo was er begin dit schooljaar nog het voorstel van GO-topman Koen Pelleriaux om af te stappen van het vaste aantal lesuren dat leerkrachten voor de klas moeten staan. Hij brak een lans voor een systeem waarin leraren zich specialiseren, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van lesmateriaal of in digitaal lesgeven. Of er is het idee dat leerkrachten hun uren vrijer kunnen spreiden over het schooljaar. Scholen, koepels en vakbonden kunnen nu concrete experimenten voorstellen. Volgend schooljaar kunnen dan 30 proeftuinen van start gaan. “We openen hiermee een nieuw front in onze strijd tegen het lerarentekort”, zegt Weyts.(jvde)