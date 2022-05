Gelekt document: “Amerikaans Hooggerechtshof wil abortusrecht schrappen”

Een meerderheid in het Amerikaanse Hooggerechtshof wil het federale abortusrecht in de Verenigde Staten afschaffen. Dat schrijft nieuwssite Politico op basis van een gelekt eerste – niet definitief – ontwerpadvies. Daardoor zou het van het bestuur van de deelstaten afhankelijk worden waar abortus wel en niet kan.

Het Supreme Court, het hoogste Amerikaanse rechtsorgaan, zou het historische arrest “Roe versus Wade” uit 1973 ongedaan willen maken. Dat arrest garandeerde het abortusrecht grondwettelijk: vrouwen in het land land die in het eerste trimester van hun zwangerschap waren, hebben op dit moment in het hele land het recht op abortus. Als het arrest ongedaan wordt gemaakt, zou dat federale recht vervallen en zal het aan de Amerikaanse deelstaten zijn om zelf te beslissen om abortus te beperken of te verbieden. De vrees is dat er dan abortustoerisme zou ontstaan.

Het heeft er volgens Amerikaanse media alle schijn van dat vijf van de rechters aan het Hooggerechtshof de afschaffing van het arrest gaan steunen. Wat genoeg zou zijn voor een meerderheid.

Het document, dat Politico integraal op zijn website publiceerde, dateert van februari. Volgens de nieuwssite gebeurde het nooit eerder in de moderne geschiedenis van het Hooggerechtshof dat een ontwerpbeslissing publiek wordt terwijl een zaak nog hangende is. Op sociale media leeft het onderwerp ondertussen wel enorm. De tegenstellingen tussen conservatieven en progressieven in de Amerikaanse samenleving wordt er nog maar eens door op scherp gesteld.